Афины , , 10:34 — REGNUM В Греции выявили 599 новых случаев заражения коронавирусом к вечеру 14 января, передает AMNA.

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Журналисты отмечают, что всего в Греции зафиксировано 147 238 случаев. В общей сложности 328 лиц сейчас интубированы, их средний возраст составляет 69 лет, 88,1% имеют основное заболевание или находятся в возрасте 70 лет и более, и 227 из них — мужчины.

Также в стране зарегистрировано 33 новых случая смерти от COVID-19, в результате чего число смертельных случаев достигло в общей сложности 5387. Средний возраст всех скончавшихся составил 79 лет, 95,4% имели основное заболевание и/или были в возрасте 70 лет и старше, а 3183 человека были мужчинами.

Сутками ранее в Греции сообщили о выявлении 671 случая заражения SARS-CoV-2, а 12 января было зарегистрировано 866 случаев.