Санкт-Петербург, , 11:04 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки выявили 228 новых носителей коронавирусной инфекции, что на один случай меньше, чем сутками ранее. При этом выписали по выздоровлению 234 пациента. Об этом 15 января сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 27 130 инфицированных, из них 24 338 выздоровели, в том числе 234 за прошедшие сутки. Умерли от COVID-19 318 жителей.

В настоящий момент в Ленобласти развернуто для пациентов с ковидом и пневмонией 3326 коек, из них 973 свободны (29,25%), в том числе 223 реанимационных.

Напомним, власти региона разрешили проведение крещенских купаний при соблюдении мер безопасности.

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