Екатеринбург, , 10:29 — REGNUM В Екатеринбурге четверо местных жителей отданы под суд за сбыт фальшивых пятитысячных купюр. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы свердловского главка МВД России Валерий Горелых.

Поймали их после того, как они попытались расплатиться подделкой в одном из ресторанов быстрого питания. Один из них ранее был осуждён за кражу. Суд назначил ему 300 часов обязательных работ.

Подделки были трудно отличимы от настоящих. Тем не менее сыщики смогли доказать девять фактов сбыта. Теперь гражданам грозит до восьми лет колонии.