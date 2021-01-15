Ростов-на-Дону, , 10:28 — REGNUM Автомобильные заторы на дорогах Ростова-на-Дону утром 15 января достигли восьми из десяти баллов. Об этом свидетельствовали данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».

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Создатель аккаунта моста на улице Малиновского, закрытого из-за критического состояния объекта, посвятил непогоде и образовавшимся заторам стихотворение. Автор подтвердил, что в утренние часы движение по транспортным артериям, которые предназначены для объезда аварийного путепровода, фактически остановилось.

ИА REGNUM напоминает, что о надвигающемся снегопаде ростовчан заранее предупредили спасатели. Автомобилистов предупредили о снежных заносах и гололедице. Осадки продолжаются.

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