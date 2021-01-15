Ирвайн, США, , 10:27 — REGNUM Онлайн-сервис Battle.net получил новый обновлённый дизайн. Об этом 15 января сообщает издание PCGamer.

В Battle.net 2.0 изменилось расположение ярлыков игр (теперь они находятся сверху, а не слева), что освобождает дополнительное место для трейлеров и новостей от разработчиков. Помимо этого, список друзей стал более наглядным, и теперь он позволяет сразу увидеть, чем именно занимаются другие пользователи.

Новая версия Battle.net пока доступна только в Северной Америке. Разработчики обещают, что в ближайшие недели её смогут опробовать геймеры по всему миру.

Напомним, Battle.net — это онлайн-сервис, позволяющий покупать и запускать игры от Blizzard и Activision. Он был запущен в 1996 году.

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