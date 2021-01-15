Белгород, , 10:33 — REGNUM 89 организованных мест массового купания оборудуют в Белгородской области к православному празднику Крещения в 2021 году. Рядом с ними будут дежурить 800 человек из числа спасателей, медиков и полицейских, рассказал на брифинге 14 января начальник регионального управления МЧС Сергей Потапов.

Межведомственные группы приступили к проверке мест купаний на соответствие требованиям безопасности. Ступеньками и поручнями для плавного захода в воду будут оборудованы 89 купелей, в том числе две в Белгороде — в районе Центрального пляжа на левом и правом берегах реки Северский Донец. Возле каждой купели организуют места для обогрева и переодевания. Круглосуточное дежурство 19 января будут нести спасатели, инспекторы ГИМС, водолазы, сотрудники полиции и медицинские работники, в целом 800 человек и 311 единиц автомобильной техники, а также плавсредства и водолазное оборудование.

В 2020 году в Белгородской области для верующих обустроили 79 купелей.