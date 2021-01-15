Саратов, , 10:37 — REGNUM В связи со снегопадом и плохой видимостью на автотрассах Саратовской области было отменено автобусное сообщение в направлении Пензенской области. Сегодня, 15 января, движение автотранспорта открыли. Об этом сообщает пресс-служба регионального минтранспорта.

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На дорогах муниципального, регионального и федерального значения продолжает работать снегоуборочная техника, проезд обеспечен по всем направлениям. Автовокзал в Саратове и аэропорт «Гагарин» работают в штатном режиме. Точный график движения электропоездов соблюдает и АО «Саратовская ППК».

Автомобилистов при неблагоприятных погодных условиях просят, по возможности, отказаться от поездок.

ИА REGNUM напоминает, в ночь с 13 на 14 января на федеральной трассе «Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград» на участке км 325−425 км были введены ограничения проезда для грузовых и маршрутных транспортных средств. В настоящее время ограничения сняты.

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