Кызыл, , 10:21 — REGNUM В Туве за прошедшие сутки выявлено 24 новых случаев заражения коронавирусом, что на 3 больше, чем накануне. У 14 носителей симптомы заболевания отсутствуют, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Диагноз подтвердился у жителей Кызыла, Бай-Тайгинского, Кызылского, Пий-Хемского, Тес-Хемского и Эрзинского районов. Госпитализировано за сутки 14 человек.

«В стационарных госпиталях в Кызыле в тяжелом состоянии находится 38 человек. На ИВЛ находится 0 пациентов, на НИВЛ — 6. Свободный коечный фонд составил 71,3%», — отметили в Минздраве.

Таким образом, всего с 1 января 2021 года в регионе зарегистрировано 305 случаев заражения. Общее число подтверждённых случаев за всё время пандемии, по данным портала Стопкоронавирус. рф, превышает 15 тыс., из которых почти 13,9 тыс. к настоящему времени выздоровели.