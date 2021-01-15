Южно-Сахалинск, , 10:21 — REGNUM Власти Сахалина продолжают активно агитировать населения за вакцинацию от коронавирусной инфекции. Планируется, что на Сахалине и Курилах прививать от коронавируса будут до 20 тыс. человек в месяц. Медики призывают проходить вакцинацию целыми трудовыми коллективами, это позволит признать такие предприятия «ковид фри» и тогда их сотрудники получат возможность работать с послаблениями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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Специалисты уверяют, что при активной вакцинации ситуацию по заболеваемости можно будет переломить и изменить введённые ограничительные меры.

«Активная прививочная кампания позволит уже в конце марта — начале апреля переломить ситуацию с заболеванием с COVID-19 на островах, а в мае — претендовать на изменение ограничительных мероприятий», — заявил заместитель председателя правительства Сахалина Владимир Ющук.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко заявил, что привитые от COVID-19 жители будут освобождены от обязательного ношения в общественных местах защитных масок. Удостоверять факт их вакцинации будут специальные бейджи.

Депутат Госдумы РФ Алексей Корниенко такую инициативу раскритиковал и предложил Лимаренко обзавестись шапочкой из фольги.