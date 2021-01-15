Ёнсан, , 10:23 — REGNUM На американской военной базе, расположенной в южнокорейском городе Ёнсан, продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

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По их словам, коронавирус был выявлен у четырёх человек. В настоящее время заражённые изолированы. В ближайшее время их переведут на базу «Кэмп Хамфрис» для лечения.

Известно, что сутками ранее на данной военной базе выявили семь случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев на американских военных базах, расположенных в Южной Корее, увеличилось до 594.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 513 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 71 241.

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