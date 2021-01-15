Вашингтон, , 10:21 — REGNUM Сообщество фанатов игр-файтингов разработало специальный кодекс поведения на профессиональной соревновательной сцене. Об этом 15 января сообщило издание Kotaku.

Кодекс описывает все возможные нарушения на матчах по файтингам (начиная с физической агрессии и заканчивая несоблюдением правил личной гигиены) и то, как с ними бороться. Теперь сообщество игроков, подписавших документ, побуждает организаторов крупных турниров принять его к сведению и использовать на своих соревнованиях.

Напомним, файтинги — это жанр видеоигр, в котором основной акцент делается на сражении двух персонажей в ближнем бою. Наиболее популярные представители этого направления: Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat.

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