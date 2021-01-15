Краснотурьинск, Свердловская область, , 10:17 — REGNUM В Краснотурьинске Свердловской области бывший старший мастер одного из крупных предприятий осуждён за присвоение имущества в сумме более 5 млн рублей. Приговор вынес городской суд, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что этот гражданин по предварительному сговору с уже осуждённым мастером того же участка похитил сплав металлов на сумму более 5 млн рублей. Затем похищенное было отправлено в Петербург, и продано по низкой цене. Всего соучастниками было похищено 11 бочек.

В октябре 2020 года гражданин был задержан после нескольких лет в бегах и водворён в СИЗО. Суд назначил ему шесть лет колонии общего режима и штраф 100 тыс. рублей. Также он должен возместить более 3,8 млн рублей. Отметим, что в силу приговор пока не вступил.