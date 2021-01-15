Ташкент, , 10:16 — REGNUM Поправки в Уголовный кодекс Узбекистана, которые вводят ответственность за незаконный снос построек и изъятие земли, одобрил президент республики Шавкат Мирзиёев. Соответствующий закон опубликован изданием «Народное слово».

Уголовная ответственность предусмотрена за незаконное изъятие земельного участка, повлекшее снос зданий без возмещения стоимости имущества, после применения административного взыскания за такие же действия с причинением значительного ущерба.

Подобное правонарушение наказывается штрафом от 250 до 300 базовых расчетных величин (БРВ) ($5340−6408), или обязательными общественными работами от 360 до 460 часов, или исправительными работами от двух до трех лет, или ограничением свободы от одного до трех лет, или лишением свободы до трех лет.

Кроме того, ужесточается административная ответственность за незаконное изъятие земельного участка. Размер штрафа для должностных лиц составит от 100 до 150 БРВ ($2136−3204).

Если изъятие повлекло снос зданий без возмещения стоимости имущества, размер штрафа может возрасти до 200 БРВ ($4272).

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