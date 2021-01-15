Нью-Дели, , 10:16 — REGNUM За минувшие сутки в Индии было выявлено свыше 15,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 января сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 15 590 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 10 527 683.

Также сообщается, что за это же время в Индии 191 пациент скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 151 918.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 10 162 738 человек вылечились от нового заболевания, 15 975 из которых — за истекшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Индии за сутки было выявлено свыше 16,9 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.