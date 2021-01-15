Ханты-Мансийск, , 10:13 — REGNUM В Югре за сутки лабораторно подтверждены 215 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 15 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в регионе 218 случаев.

Основные очаги заражения в регионе на 15 января: Сургут — 30 случаев; Ханты-Мансийск — 21; Нягань — 17; Нижневартовск — 16; Урай — 14.

С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 15 января 44 359 случаев. Излечились 40 640 человек, 602 пациента с COVID-19 скончались (на четыре человека больше, чем днём ранее).

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 15 января — 1,18.