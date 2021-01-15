Сочи, Краснодарский край, , 10:13 — REGNUM Водное такси планируется запустить в Сочи к курортному сезону 2021 года, об этом 15 января корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города-курорта.

«Суда будут курсировать в двух направлениях: из Сочинского морского порта в порт Имеретинский и микрорайон Лазаревское. Первые тестовые рейсы морского такси запустят в мае текущего года», — рассказала руководитель группы компаний «Метрополис» (инвестор проекта) депутат Городского Собрания Сочи Анна Невзорова.

На рейсы будут выпущены два пассажирских судна с высокими скоростными и техническими характеристиками вместимостью 20 человек. «Такси» будут оборудованы кондиционерами, туалетными комнатами и комфортными креслами авиационного типа. Для пилотного запуска проекта их произведет компания «Судостроительная верфь «Фортуна», образованная в Сочи в 2018 году.

Как пояснил в телеграм-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский, «такси» будут курсировать в двух направлениях, из Сочинского морского порта в Имеретинский, а также по направлению микрорайона Лазаревское.