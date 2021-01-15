Москва, , 10:12 — REGNUM Минздраву РФ вручили премию Межучрежденческой целевой группы Организации Объединенных Наций по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Россия на протяжении долгих лет играет важнейшую роль в области глобального здравоохранения, и на национальном уровне Россия также достигла существенных успехов по ряду направлений, включая борьбу с неинфекционными заболеваниями», — цитирует пресс-служба ведомства главу Глобальной платформы Всемирной организации здравоохранения по неинфекционным заболеваниям Светлану Аксельрод.

В свою очередь, и.о. руководителя Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними Карина Феррейра-Боргес заявила, что данная премия подчёркивает «вклад и высочайшую приверженность России профилактике НИЗ и, в частности, борьбе с алкоголем, демонстрируя и подтверждая, что, при правильной политике и поддержке в области общественного здоровья, мы можем реально и измеримо изменить жизни людей».