Краснодар, , 10:12 — REGNUM Из-за обильно выпавшего в ночь на 15 января снега, аэропорт Краснодара закрыли до 11:00 мск, задержано 13 авиарейсов. Об этом 15 января сообщает пресс-служба аэропорта.

Следите за развитием событий в трансляции: «Остаёмся зимовать: в Россию пришли аномальные холода и метели – все новости»

«На 08:10 задержано 13 рейсов… В настоящее время аэропорт закрыт до 11:00», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в настоящее время ведутся интенсивные работы по расчистке взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона воздушной гавани.

При этом добавляется, что задержаны рейсы на Москву, Пермь и Сочи, и отмечается, что с пассажирами работают представители авиакомпаний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новый снегопад — второй за последние несколько дней — обрушился на Краснодар вечером 14 января.