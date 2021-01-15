Саратов, , 10:12 — REGNUM В Саратовской области изменяются несколько ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса. Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

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В документе говорится, что с 14 января по области разрешается проводить публичные и массовые мероприятия на открытом воздухе с числом участников не более 50 человек. С таким же количеством собравшихся разрешено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, при условии, что площадь зала составит не меньше 4 кв. метров на 1 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области с 14 января при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора театры, филармонии, дома культуры и цирки возобновили свою деятельность. При этом заполняемость зрительного зала не должна превышать 30% от общего количества мест.

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