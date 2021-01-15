Санкт-Петербург, , 10:15 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки тестирование на коронавирус прошли 36 812 человек, сообщили 15 января в городском оперативном штабе. Это на 1293 человека меньше, чем сутками ранее, однако всё равно намного больше, чем обследовалось за сутки в дни новогодних каникул.

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По состоянию на 15 января под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус в Петербурге находится 1614 человек, это на 34 человека меньше, чем сутками ранее. Из них всего один человек находится в обсерваторе, 960 — на самоизоляции. Еще 653 — это контактировавшие с ранее заболевшими лица.

«Обработан 4971 вызов, поступивший по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом», — отчитались в оперштабе Петербурга.

С начала октября 2020 года, когда возобновилась работа городских волонтёров, 114 544 человека получили гуманитарную помощь — продуктовые наборы.

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтёров, следует оставить заявку, позвонив на горячую линию 8−800−200−34−11.

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