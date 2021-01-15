Белгород, , 10:07 — REGNUM 15 мобильных комплексов для работы в удалённых сельских поселениях получит Белгородская область. Такая договорённость была достигнута на рабочей встрече врио губернатора Вячеслава Гладкова и министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко 14 января в Москве, сообщает пресс-служба правительства региона.

Белгородская область направила заявку на получение мобильных комплексов. Они жизненно необходимы жителям отдалённых сельских поселений — таких в регионе порядка 1,6 тысячи. В Минздраве РФ заявку одобрили, 15 мобильных комплексов будут направлены в область.

На рабочей встрече стороны также обсудили возможность оказания помощи при строительстве в Белгороде больницы скорой медицинской помощи на 463 места. Кроме того, финансовая поддержка требуется для возведения отдельного корпуса областной детской больницы и нового корпуса инфекционной больницы на 80 коек. По каждому объекту регион должен предоставить проектно-сметную документацию, экспертизу и экономическое обоснование.