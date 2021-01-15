Банжул, , 10:08 — REGNUM В Гамбии зарегистрировали первые два случая заражения штаммом коронавируса, обнаруженным ранее в Великобритании. Об этом сообщает информационное агентство AFP со ссылкой на заявление министра здравоохранения Гамбии Ахмаду Самате.

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Министр сообщил членам парламента, что новый штамм был обнаружен у двух человек, въехавших в страну.

Директор департамента здравоохранения Мустафа Биттайе заявил в интервью информационному агентству Reuters, что первый случай был выявлен у мужчины, который приехал из Великобритании, а второй у жительницы Гамбии.

Самате заявил, что в настоящее время в минздраве отслеживают путь передачи британского штамма.

По данным ВОЗ, «британский» штамм вируса был обнаружен в 50 странах, причем ни одна из них не находится на африканском континенте кроме Гамбии.