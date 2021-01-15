Москва, , 10:02 — REGNUM Хотят сделать прививку от COVID-19 40% жителей России. Однозначно готовы к вакцинации 16% граждан, скорее готовы — 24%, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Больше желающих вакцинироваться от COVID-19 среди мужчин, чем среди женщин — 48% против 30%, а также среди людей старше 45 лет (46%).

Не планируют делать прививку от коронавируса 60%, из них однозначно против 40%. Главные причины отказа — недоверии к вакцине и нехватка информации о побочных эффектах.

Опрос проведен 13—14 января 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет в 378 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, 54% жителей России считают, что массовая вакцинация предотвратит новые вспышки эпидемии коронавируса.

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