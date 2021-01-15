Москва, , 09:53 — REGNUM В России за последние полтора года значительно повысились цены на поездки в такси. Согласно данным отчёта Bank of America о российском интернет-секторе, стоимость поездок в такси у крупнейших онлайн-агрегаторов возросла на 50−70% по сравнению с маем-июнем 2019 года.

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Так, по данным аналитиков, в Москве и российских регионах рост на услуги такси в среднем составил 56% у «Яндекс.Такси», 68% — у «Ситимобила», сообщает газета «Коммерсантъ». При этом в расчёт брались показатели российской столицы, а также Санкт-Петербурга, Самары, Уфы, Воронежа и Ярославля.

Рост цент подтверждается и данным департамента транспорта Москвы, на которые также ссылается издание. Так, в первом квартале 2020 года средний чек поездки в столице составлял 417 рублей, во втором — 430 рублей, а в третьем — 457 рублей.

Рост цен аналитики считают «восстановлением» рынка, а его участники объясняют сезонными факторами и возвращением пробок. Аналитики полагают, что по итогам 2021 года количество поездок на такси вырастет в России на 37% против падения на 8% в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в поседение дни цены на такси существенно выросли в Ульяновской области. Это произошло в связи с наступлением сильных морозов и обильных снегопадов, из-за которых на ряде участков дорог для рейсовых автобусов и грузовых машин действует временное ограничение движения. Местные власти пообещали заняться проверкой цен на услуги такси.