Салехард, , 09:54 — REGNUM До 1 марта продлили власти Ямало-Ненецкого автономного округа режим повышенной готовности, связанный с пандемией коронавируса. Об этом 15 января сообщается на сайте правительства ЯНАО.

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"Режим повышенной готовности на Ямале продлен до 1 марта. Приняты соответствующие изменения в постановление губернатора от 16 марта 2020 года», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что связанный с коронавирусом список ограничений не меняется. Жителям региона в возрасте старше 65 лет предписан режим самоизоляции, а также остается действительным режим обязательного ношения защитных масок в местах массового скопления людей.

Кроме того, запрещена работа дискотек, предприятия общепита с 23:00 до 06:00 часов также работают только навынос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по состоянию на 14 января в ЯНАО было выявлено в общей сложности 34 068 носителя коронавируса за весь период пандемии.