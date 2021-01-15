Уфа, , 09:51 — REGNUM Около 40 тысяч доз вакцины от COVID-19 может поступить до конца января в Башкирию. Об этом 14 января сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на заседании оперативного штаба региона.

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По его словам, в республику уже поступило 13 842 дозы этой вакцины. В первую очередь прививки получают волонтёры, врачи, сотрудникам МФЦ, учителя, сотрудникам полиции, которые могут взаимодействовать с инфицированными коронавирусом.

Забелин отметил, что до конца текущего месяца в Башкирию может поступить около 40 тысяч доз вакцины.

«Это позволит приступить к массовой вакцинации в соответствии с поручением президента России Владимира Путина», — сообщил Забелин.

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