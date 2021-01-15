Воронеж, , 09:49 — REGNUM Учебных заведений, полностью закрытых на карантин из-за коронавируса, в Воронежской области по данным на 14 января нет, данные привёл на заседании регионального оперативного штаба руководитель регионального департамента образования, науки и молодежной политики Олег Мосолов.

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В то же время из-за ОРВИ в Воронежской области на данный момент закрыт один детский сад, в Борисоглебске, а также одна школа в Грибановском районе.

Школьники Воронежской области вернулись к учёбе после зимних каникул 11 января, обучение ведется в очном режиме.