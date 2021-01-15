Петрозаводск, , 09:50 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки выявили 289 новых носителей коронавируса, что на 28 человек больше, чем сутками ранее. Также зафиксирован один летальный исход от COVID-19. Об этом 15 января сообщили в региональном оперативном штабе.

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Из выявленного числа новых инфицированных заболели ковидом 273 человека, из них 74 имеют симптомы средней тяжести, шесть находятся в тяжелом и двое — в крайне тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 31 983 инфицированных, из них на данный момент 26 093 человека выздоровели, в том числе 258 — за последние сутки. Умерли 194 человека, в том числе один летальный случай зарегистрирован за прошедшие сутки: в Кондопожской ЦРБ скончался житель села Кончезеро, 1955 года рождения, имевший сопутствующие хронические заболевания.

«Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 5114 случаев на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2382,2 случая, по Северо-Западу — 4026,1», — уточнили в оперштабе по Карелии.

В настоящий момент в больницах региона находятся 692 человека, из них 10 — на ИВЛ.

Помимо пациентов с подтвержденным COVID-19, еще 33 человека за прошедшие сутки были госпитализированы в республике с внебольничной пневмонией без подтвержденного ковида. Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 4112 пациентов, 106 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных до 1 апреля). За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

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