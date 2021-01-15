Красноярск, , 09:46 — REGNUM В Красноярске на 73 году жизни скончался профессор, доктор психологических наук, кандидат юридических наук, заслуженный педагог Красноярского края Борис Хасан. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Сибирского федерального университета (СФУ).

Борис Хасан был создателем российской школы по педагогике развития, сибирской школы психологии, одним из основоположников психолого-педагогического факультета Красноярского государственного института (сейчас — СФУ).

Он совмещал научную работу с практикой консультирования, тренинга, экспертизы и организационно-деятельностных игр. Хасан — автор более 100 научных публикаций.

Гражданская панихида по Борису Хасану состоится 18 января в Сибирском федеральном университете.

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