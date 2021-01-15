Брянск, , 09:46 — REGNUM Очередная партия вакцины «Спутник V» поступит в Брянскую область 15 января. По медицинским учреждениям распределят 16,9 тысячи доз, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Брянская область готова к массовой вакцинации населения. Все прививочные пункты обеспечены фармацевтическими морозильниками для хранения вакцины. Препарат перевозят на специально оборудованных автомобилях ГУП «Брянскфармация». После вакцинации добровольцы в течение 30 минут остаются под наблюдением терапевтов. 16,9 тысячи доз вакцины «Спутник V» поступит до конца дня.

Массовая вакцинация от COVID-19 начнётся в Брянской области с 18 января. Всего планируется привить более 290 тысяч жителей.