Варшава, , 09:45 — REGNUM Жителям Польши следует быть осторожными в связи с возрастающей угрозой со стороны мошенников, которые могут воспользоваться начавшейся вакцинацией от COVID-19, чтобы завладеть чужими деньгами. Об этом сообщило 14 января министерство здравоохранения Польши на официальной странице в соцсети Twitter.

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»Вам нужно быть осторожными с подозрительными электронными письмами, с SMS-сообщениями с незнакомых номеров, с веб-сайтами и приложениями, которые требуют от вас введения личных данных, а также с сообщениями и «сенсационными» новостями и объявлениями в социальных сетях. Мошенники наверняка попытаются воспользоваться вакцинацией, чтобы завладеть вашими средствами или личными данными», — говорится в сообщении.

В минздраве также подчеркивают, что вакцинация от коронавируса бесплатна и добровольна на всех этапах. «Никаких комиссий или «платных консультаций», равно как и платных вакцин не предусмотрено. Если вы видите в интернете подозрительную информацию о вакцинации, просьба сообщать нам», — сообщают в ведомстве.

Напомним, в декабре Глава единого правоохранительного органа ЕС — Европола — Катрин Де Болле также предостерегла правительства и население европейских стран от возможного использования поддельных вакцин против COVID-19 мошенниками.