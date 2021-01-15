Ташкент, , 09:42 — REGNUM Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения проведет аудит научных организаций Узбекистана, сообщили в пресс-службе министерства инновационного развития республики.

Белорусский институт выиграл международный тендер по аудиту всех государственных научных организаций республики. В министерстве отметили, что аудит с привлечением независимых международных организаций будет проводиться каждые три года.

Белорусские инспекторы проверят деятельность научных организаций, оценят государственную политику в области развития науки, выявят достоинства и недостатки в сфере научных исследований.

По итогам аудита министерство инновационного развития Узбекистана внесет предложения по созданию новой научной инфраструктуры. Кроме того, на основе результатов аудита планируется сформировать рейтинговую систему научных организаций.