Москва, , 09:42 — REGNUM Скончавшийся от последствий COVID-19 худрук «Ералаша» Борис Грачевский был неравнодушным и увлечённым своим делом человеком. Об этом говорится в опубликованной телеграмме с соболезнованиями главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой.

«Ушел из жизни замечательный кинорежиссер и сценарист, художественный руководитель любимого многими поколениями зрителей нашей страны детского киножурнала «Ералаш», заслуженный деятель искусств РФ Борис Юрьевич Грачевский. Борис Юрьевич был выдающимся организатором, неравнодушным и увлеченным человеком», — говорится в телеграмме.

По её словам, Грачевский обладал «невероятной жизнерадостностью, тонко чувствовал людей и отдавался любимому делу без остатка», и благодаря его таланту, созидательной энергии и искренности российское кино пополнилось «замечательными историями, такими близкими и знакомыми каждому нашему соотечественнику»: «Самая добрая память о Борисе Юрьевиче, настоящем волшебнике, подарившим счастливое детство многим советским и российским детям, навсегда останется в сердцах его преданных зрителей, друзей и коллег».