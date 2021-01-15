Санкт-Петербург, , 09:47 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу назвало условие, при выполнении которого в городе будут отменены или смягчены антикоронавирусные ограничения. При этом само решение по введению и отмене ограничений принимает Смольный по рекомендации Роспотребнадзора.

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Только при устойчивом спаде заболеваемости городские власти смогут рассматривать варианты смягчения и отмены ограничений в Северной столице, сообщили РИА Новости в управлении.

«Решение о введении или снятии тех или иных ограничительных мер в рамках противодействия распространению COVID-19 принимает правительство Петербурга на основании рекомендаций Роспотребнадзора», — уточнили в ведомстве.

Однако говорить о конкретных датах, когда это может произойти, пока рано.

Напомним, ранее городские власти сообщали, что в Петербурге ожидается подъем заболеваемости после новогодних праздников. В по словам губернатора Александра Беглова, ситуация в городе остается непростой.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 287 814 случаев заражения COVID-19. Скончались 8649 человек. Выздоровели 176 523 человека.

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