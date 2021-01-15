Улан-Удэ, , 09:40 — REGNUM Единой диспетчерской службой Улан-Удэ, а также комитетом городского хозяйства за сутки принято более трёхсот заявок от горожан об отлове собак. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, в результате было отловлено 79 особей, в том числе собака, которая, предположительно, напала на 11-летнего школьника.

«Вчера сообщили, что поймали четвертую собаку. Она попадает под описание. На шерсти в районе пасти многочисленные засохшие пятна крови. Собака передана ветеринарии», — отметил председатель комитета Сергей Гашев.

В связи с ростом числа заявок количество бригад с понедельника, 18 января, будет увеличено втрое — с 6 до 17.

Тем временем сотрудники администрации продолжают рейды по домовладениям на предмет нарушений при содержании собак. Всего с 24 декабря было проверено более 3 тыс. дворов, составлено 75 протоколов об административных правонарушениях.

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