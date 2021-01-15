Саратов, , 09:43 — REGNUM В Саратовской области коронавирусная инфекция выявлена по состоянию на 15 января у 39 195 человек, за сутки инфицирован 251 житель. Минувшим днем заболели 249 саратовцев. Выздоровели с начала пандемии 33 639 человек, за сутки — 220 пациентов. Всего скончались 459 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Самое большое количество заболевших в возрасте старше 60 лет — 94 человека, девять — несовершеннолетние. Накануне среди детей инфекцию выявили у 15 человек.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 998,2 тыс. исследований, за сутки — свыше 6,2 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, министр образования Саратовской области Ирина Седова обратилась к педагогам на тему вакцинации от новой коронавирусной инфекции на своей странице в Instagram.

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