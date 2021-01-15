Уфа, , 09:42 — REGNUM Постепенно снимать обязательный режим самоизоляции в социальных учреждениях Башкирии поручил глава республики Радий Хабиров. Об этом 14 января сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, данный вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба региона. Обязательный режим самоизоляции будет постепенно сниматься в связи с тем, что социальные работники региона одними из первых получили прививку от COVID-19: сотрудники этих учреждений будут переходить на обычный режим работы после завершения 14-дневной смены, говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в регионе сохраняется обязательный режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания. Сообщается, что в скором времени плановый прием пациентов начнет клиника БГМУ, Республиканская клиническая больница им. Куватова и больница № 10 в Уфе.

Глава республики Радий Хабиров поручил сохранить закрепление сто служебных машин из автомобильных парков органов государственной власти для нужд медиков.

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