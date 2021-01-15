Москва, , 09:38 — REGNUM Депутат Госдумы РФ Алексей Корниенко (КПРФ) раскритиковал инициативу губернатора Сахалина Валерия Лимаренко, предложившего освободить жителей региона, которые сделают прививку от коронавируса, от обязательного ношения защитных масок. Вместо них глава островного региона предложил выдавать бейджи, которые будут удостоверять, что человек прошёл вакцинацию от COVID-19.

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«Простите, что можно будет после вакцинации носить жителям Сахалинской области вместо медицинских масок? Бейджи? Это что ещё за инновации такие от губернатора региона Валерия Лимаренко?

Ладно, что бейджи подделывать начнут, это понятно, все уже об этом сказали. Но ведь это просто какая-то совершенно антинаучная история. Хотя бы потому, что повторное заражение бывает, почитайте новости: даже глава Тувы Шолбан Кара-оол дважды болел летом. Да и новые штаммы коронавируса появляются. И вообще — как вы себе это представляете? Кто не носит — тому штраф? А на основании какой, извините, статьи?

Всё-таки плохо быть очарованным мечтателем в мире обычных людей. То беспилотный транспорт хотим внедрять на острове с проблемными дорогами, то вертолётом чуть ли не в булочную уже летаем, то бейджики вот… Может, лучше задуматься о шапочке из фольги? От коронавируса, скорее всего, не спасёт, а от подобных гениальных идей «из космоса», говорят, помогает», — прокомментировал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Корниенко.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Сахалина и Курил призывают активно вакцинироваться от коронавируса. Власти островного региона даже пообещали всем, кто сделает прививку, привилегии — им будет выдан специальный бейдж, который даст право не носить защитные маски в общественных местах.