Москва, , 09:40 — REGNUM За истекшие сутки на территории России была проведена 531 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом 15 января сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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"За последние сутки проведена 531 тысяча тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что, по данным Роспотребнадзора, общее число проведённых на территории России тестов на SARS-CoV-2 в результате этого превысило 95,6 млн.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 611 417 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 13 января общее число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию составляло 95 096 382.