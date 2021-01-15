Токио, , 09:37 — REGNUM Энтузиаст с ником StupidMarioBros1Fan превратил игру GoldenEye 007 в очередное приключение усатого водопроводчика Марио. Об этом 14 января сообщило издание Kotaku.

StupidMarioBros1Fan добавил в GoldenEye 007 уровень по мотивам трёхмерного платформера Super Mario 64. В нём Марио путешествует по замку принцессы Пич и убивает различных фантастических существ из первоисточника при помощи пистолета с глушителем.

Напомним, GoldenEye 007 — это экшен-игра о приключениях Джеймса Бонда. Её релиз состоялся в 1997 году.

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