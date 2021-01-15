Варшава, , 09:37 — REGNUM По состоянию на 14 января от COVID-19 привиты уже более 400 тысяч жителей Польши. Это четвертый показатель по количеству вакцинированных жителей среди стран ЕС. Об этом на своей странице в Twitter сообщил ответственный по реализации Национальной программы вакцинации Польши Михал Дворчик.

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Дворчик напомнил, что в настоящее время активными темпами вакцинацию проходят медицинские работники — в первую очередь те, которые работают с пациентами с диагнозом COVID-19, затем весь остальной персонал.

С 15 января началась регистрация на вакцинацию для пожилых людей старше 80 лет, на неделю позже — начнется для пожилых людей старше 70 лет. Остальные категории населения будут привиты в феврале. В настоящее время в Польше 5994 пункта готово к приему граждан для вакцинации.

Вакцинация от COVID-19 началась в Польше 27 декабря 2020 года. Правительство использует вакцину производства Pfizer-BioNTech. Согласно январскому опросу, привиться готовы 68% жителей Польши.