Москва, , 09:36 — REGNUM В Москве в выходные дни (16−17 января) под влиянием южного циклона морозы усилится. При этом снегопадов не ожидается, передают «Метеоновости».

В субботу подует северный ветер. Температура воздуха понизится до −17… −19 °C, по области — до −15… −20 °C. Будет облачно, местами небольшой снег,

В воскресенье холодный воздух продолжит поступать. Морозы усилятся до — 20… .-22°C, по области — до — 25 °C, без осадков. Атмосферное давление в норме — 744−746 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, в пятницу, 15 января, в Москве температура воздуха — −15… −13 °C.

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