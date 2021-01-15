Джакарта, , 09:35 — REGNUM Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии прогнозирует экстремальные погодные условия в регионе Южный Калимантан 15−18 января 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

«В следующие три дня почти во всех районах Южного Калимантана будут идти дожди. Есть вероятность проливного дождя, особенно в ранние часы», — предупредили в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Ранее Южный Калимантан пострадал в результате сильного наводнения в нескольких районах. Известно, что высота паводка достигает 2−3 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредило жителей Западного Сулавеси о возможности возникновения цунами.

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