Рязань, , 09:37 — REGNUM Последний из живших участников Великой Отечественной войны скончался в Сасовском районе Рязанской области. Фронтовику было 94 года.

В посёлке Сотницыно 13 января скончался артиллерист Николай Уваров. Он ушёл на фронт в 1943 году, демобилизовался в 1948 году, работал на Сотницынском сахарном заводе.

«Николай Яковлевич последний из участников войны, живших в Сасовском районе. Теперь в районе живут два ветерана, которые приравнены к ветеранам войны за ликвидацию бандподполий в Прибалтике и Западной Украине — уже в послевоенные годы», — пояснил заместитель главы администрации района по социальным вопросам Сергей Усанов.

Несколько участником войны ещё живут в городе Сасово, но он не входит в состав района, сообщает издательство «Пресса».