Токио, , 09:31 — REGNUM В соревновательном экшене Splatoon 2 пройдёт временное событие Splatfest, посвящённое 35-летнему юбилею франшизы Super Mario Bros. Об этом 14 января сообщило издание Eurogamer.

В рамках проведения Splatfest геймеры поделятся на две команды и будут голосовать за их самое любимое усиление в играх о Марио: гриб, увеличивающий героя в размерах, или звезду, дающую неуязвимость. Мероприятие стартует уже сегодня, 15 января, и продлится до 17 января 2021 года.

Напомним, Splatfest — это традиционный ивент игры Splatoon 2, в котором игроков просят голосовать за определённые предметы или персонажей. Победившая в голосовании команда получает специальные косметические предметы для своих аватаров.

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