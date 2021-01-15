Иваново, , 09:31 — REGNUM Жителям села Чернореченский Ивановского района Ивановской области восстановят транспортное сообщение в полном объёме уже с 15 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте транспорта Ивановской области.

Как уточнили в департаменте, на маршруте № 117 «м. Лебяжий Луг, Ивановский район — Чернореченский, Ивановский район», на отсутствие автобусов по которому ранее жаловались жители села Чернореченский, действовало четыре графика движения, однако один из графиков был сокращён перевозчиком «в связи с ограничениями, вызванными введением режима повышенной готовности». В результате транспортное сообщение прервано не было, но интервал движения автобусов стал больше.

«После того, как от жителей стали поступать жалобы на нехватку транспортных средств на маршруте № 117, департаментом был проработан вопрос о восстановлении прежнего графика движения автобусов. С 15.01.2021 г. все рейсы будут возобновлены в полном объеме. Перевозки по маршруту № 117 будут осуществляться ежедневно с 6:00 до 21:00 с интервалом движения 30 минут. Соблюдение графиков движения будет взято на особый контроль департамента», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители села Чернореченского пожаловались на отсутствие транспорта — автобусы приходится ждать часами, и те переполнены. Жители в отчаянии заявили о готовности перекрыть федеральную трассу, чтобы на их проблему обратили внимание.

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