Горно-Алтайск, , 09:31 — REGNUM В Главном управлении МЧС по Республике Алтай предупредили местных жителей о резком похолодании. По данным Горно-Алтайского гидрометцентра, в ближайшие сутки столбик термометра местами опустится до — 35 градусов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Погода 16−17 января ожидается преимущественно без осадков. Ветер юго-западный до 3−8 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

Между тем, в связи с похолоданием участились пожары в жилом секторе. Только за сутки на 14 января в регионе зарегистрировано пять таких случаев. Наиболее распространёнными причинами пожаров становятся нарушения при топке печей и неосторожное обращение с огнём.

В Главном управлении в связи с этим призвали местных жителей и предпринимателей быть осторожными при обращении с печами, обогревателями, а также не перегружать электрическую сеть.