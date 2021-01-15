Пенза, , 09:35 — REGNUM В Пензенской области за сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались два человека. Таким образом, по состоянию на 15 января, погибшими от COVID-19 числятся 349 человек. Об этом сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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Среди скончавшихся двое женщин в возрасте 59 и 68 лет. Погибшие страдали артериальной гипертензией, атеросклерозом аорты, церебральных, коронарных артерий, ожирением, сахарным диабетом и другими болезнями.

Причина смерти в обоих случаях — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

ИА REGNUM напоминает, кандидатура губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева была отклонена врачами по объективным параметрам.

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