Анси, Франция, , 09:26 — REGNUM Компания Ubisoft перенесла релиз своего многопользовательского спортивного симулятора Riders Republic на неопределённый срок. Об этом 14 января сообщило издание Eurogamer.

Разработчикам понадобилось дополнительное время на доработку игры — в официальном заявлении они сообщили, что хотят предоставить геймерам «лучший игровой опыт». Новая дата релиза пока неизвестна.

Напомним, изначально Riders Republic должна была выйти 25 февраля 2021 года. В этой многопользовательской игре геймеры соревнуются в различных активных видах спорта: сноубординге, езде на горных лыжах и велосипедах, а также полётах в вингсьюте.

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