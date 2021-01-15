Кемерово, , 09:25 — REGNUM В Кемерове в рамках оперативного штаба создана рабочая группа по вакцинации от COVID-19 под председательством заместителя главы города по социальным вопросам Олега Коваленко. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии.

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В её состав вошли заместители мэра по всем направлениям, председатель горсовета народных депутатов Николай Сенчуров и председатель горсовета ветеранов Владимир Балахонов.

Отметим, что, по данным на 14 января, в Кемерове вакцинировано 1212 человек. В феврале ожидается поступление ещё 29 070 доз вакцины от COVID-19.